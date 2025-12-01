Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
1 k
Pen Tool
Illustrations
25
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Salle de classe du lycée
Salle de classe
lycée
Lycéens
salle de classe
éducation
école
étudiant
classer
apprentissage
université
Réussite scolaire
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Kenny Eliason
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ivan Aleksic
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sam Balye
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Giulia Squillace
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
javier trueba
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Seen
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Seen
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Yanhao Fang
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
John Smith
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Giulia Squillace
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Thomas Park
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Alex Simpson
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Giulia Squillace
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Nopparuj Lamaikul
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗