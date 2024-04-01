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Jakub Durian
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Nicola POWYS
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Benoît Deschasaux
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Andrés Gómez
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Phong Phạm
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Andrej Lišakov
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Ana Itonishvili
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The Cleveland Museum of Art
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Europeana
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Getty Images
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Europeana
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The Cleveland Museum of Art
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Nick Fancher
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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