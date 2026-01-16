Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
6 k
Pen Tool
Illustrations
18
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Perspective du bâtiment
architecture
ville
La vie citadine
gratte-ciel
Exploration urbaine
Cityscape
urbain
métropole
Merveille architecturale
photographie d'architecture
bâtiment
Immeuble de bureaux
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Ouael Ben Salah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Peter Herrmann
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Cokile Ceoi
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Cphotos
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Mick Waanders
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
mdreza jalali
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
krys lopez
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Aman Krishna
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Muhammed
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
KaYuen
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Squids Z
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Oscar Barraza
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Chriso C
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Samuele Giglio
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Atalay Yörükoğlu
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Jonas Gerlach
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Jamie Hemming
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗