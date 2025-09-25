Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
2 k
Pen Tool
Illustrations
6
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Jeune femme sud-africaine
Afrique du Sud
femme sud-africaine
jeune femme
Diabétique de type 1
Positivité corporelle
corps positif
Diabète de type 1
femme
femme en bonne santé
test de glycémie
Diabétique de type 2
femme noire
Fellipe Ditadi
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Nqobile Vundla
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Nqobile Vundla
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Clive Thibela
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Christian Agbede
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Fellipe Ditadi
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Ngozi Ejionueme
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Ben Iwara
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sweet Life
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗