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perfusion intraveineuse
Soins aux patient
traitement médical
Procédure médicale
sang
don de sang
Fournitures médicale
Jordan González
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Samuel Ramos
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Aman Chaturvedi
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insung yoon
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Kateryna Hliznitsova
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Hiroshi Tsubono
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Samuel Ramos
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Marcelo Leal
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Kateryna Hliznitsova
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Nataliya Smirnova
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Nils Huenerfuerst
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Faezeh Eslami
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Jordan González
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Annie Spratt
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Dimitri Karastelev
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Annie Spratt
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Yunus Tuğ
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Ozkan Guner
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Annie Spratt
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Jinsoo Choi
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