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Mosquée Fayçal
mosquée
architecture
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Mosquée Faisal
architecture de la mosquée
coupole
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Qasim Nagori
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Muhammad Irfan Baloch
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Syed Bilal Javaid
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hasham shabbir
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Ali Muhammad
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Abuzar Xheikh
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Assad Tanoli
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Syed Fahim Haider
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Ehtesham Chaudhary
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George Dagerotip
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Talha Hadi
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Saleh Kaleem
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Muhammad Talha
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Atiyeh Fathi
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Mohamed Abshir
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Sajid Khan
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Jalal Ajmal
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