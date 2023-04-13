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Adi Goldstein
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ThisisEngineering
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Christopher Burns
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Testalize.me
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Jonas Morgner
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Conny Schneider
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Matt Ridley
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Tom Claes
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Jakub Pabis
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Maksim Zinchenko
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Maksim Zinchenko
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Jakub Pabis
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Zach M
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