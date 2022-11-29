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Nathana Rebouças
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Karollyne Videira Hubert
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A Chosen Soul
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Shutter Speed
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Mitchell Luo
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BoliviaInteligente
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Jonny Gios
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Greg Bulla
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Samuel Regan-Asante
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Ubaid E. Alyafizi
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Google DeepMind
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Ramsés Cervantes
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