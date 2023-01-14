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Djim Loic
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Morgan Housel
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Bruno Figueiredo
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Alex Lion
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Vitaly Gariev
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Mitchell Luo
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Matt Seymour
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Muhammad Raufan Yusup
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Anne Nygård
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Andrej Lišakov
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Vitaly Gariev
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Suzi Kim
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Alazar Ferrazzini
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stefan moertl
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Vitaly Gariev
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Simon Abrams
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