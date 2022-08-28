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Nathan Anderson
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Jon Tyson
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Zachary Kyra-Derksen
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Annie Spratt
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David Knudsen
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Tim Mossholder
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Elevate
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AbsolutVision
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Elizabeth Woolner
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Small Giant
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H&CO
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ThisisEngineering
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Alexander Grey
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