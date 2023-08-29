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peinture écaillée
la dégradation urbaine
Bâtiment abandonné
ruine
Alexander Mils
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Sebastian Herrmann
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eleonora
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Richard Stachmann
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Pramod Tiwari
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Hoshino Ai
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matthew Feeney
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Jon Butterworth
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Paul Lichtblau
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victor asensio
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Richard Stachmann
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Alexander Mils
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Peter Herrmann
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Radek Kilijanek
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matthew Feeney
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Getty Images
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ALEXANDRE LALLEMAND
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Uliya Kurilova
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v2osk
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