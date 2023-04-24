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vue aérienne
paysage
topographie
géographie
dehor
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Stephen Monroe
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Brandon Stoll
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愚木混株 Yumu
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Cash Macanaya
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manos koutras
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Leandre C
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Nazmul ahsan Meraz
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Getty Images
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Jari Hytönen
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KOBU Agency
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Tobias
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A Chosen Soul
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USGS
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Aliaksei Lepik
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Dave Meckler
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USGS
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Ellipsis Drive
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Wushuo Zhang
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