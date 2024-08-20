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Fushimi inari taisha
kinkaku-ji
Kyoto
Kiyomizu-dera
Bosquet de bambou d’Arashiyama
fushimi inari
Japon
sanctuaire
porte
rouge
forêt
Dario Brönnimann
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Jezael Melgoza
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Stefan K
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Raphael Lopes
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Shai Pal
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Johanna Persson
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Richard Tao
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Getty Images
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DC Widagdo
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Iann kim
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Nicolò Vania
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Curated Lifestyle
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Flora Hon
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JSB Co.
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