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Froncer les sourcils
Fronçant les sourcils
triste
malheureux
froncement de sourcil
mécontent
fond d'emoji
fond d'écran emoji
déception
émotion négative
frustration
agacé
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Andre Hunter
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Simran Sood
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Tim Wilson
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Daniel Martinez
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Vitaly Gariev
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OSPAN ALI
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Farhat Altaf
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Blake Cheek
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Barbora Dostálová
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Joshua Hoehne
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Sander Sammy
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Getty Images
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Anderson Rian
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Sander Sammy
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Ayo Ogunseinde
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Daniel Martinez
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Farhat Altaf
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Rendy Novantino
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