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Immeuble de bureaux
Design extérieur
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Meriç Dağlı
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Baptiste Buisson
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Hans-Jürgen Weinhardt
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Natalia Blauth
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Simon Goetz
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Ashim D’Silva
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Arvydas Venckus
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Simon Goetz
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Baptiste Buisson
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Ashim D’Silva
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Susan Wilkinson
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Reza Rostampisheh
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Kevin McCutcheon
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Thomas Gabernig
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Andrej Lišakov
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Milan Hamel
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Baptiste Buisson
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Chloé Lefleur
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