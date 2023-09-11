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Didier Weemaels
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The Metropolitan Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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Girma Nigusse
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Macarena Ollarzú
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The Cleveland Museum of Art
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Library of Congress
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Adam Bouse
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Harrison Mitchell
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Saul Rodriguez
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The Cleveland Museum of Art
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Smithsonian
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Sebastian Schuster
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Adam Bezer
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Tomas Martinez
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