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Christina @ wocintechchat.com M
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Olga Zhuravleva
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Laura Chouette
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CoWomen
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Dane Deaner
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Kelly Sikkema
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Wesley Tingey
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Fotos
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Julia Potter
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Kelly Sikkema
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Julia Potter
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Vitaly Gariev
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Zulfugar Karimov
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Raymond Owusu-Afriyie
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Vitaly Gariev
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David Clode
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