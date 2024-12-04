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Fatima
Fatima Portugal
Notre-Dame de Fátima
lourdes
Portugal
clocher
personne
humain
église
architecture
Fátima
Santuário de fátima
ville
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Natacha de Hepcée
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Richard Multimedia
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Santiago Ospina
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Dwi Asy Syafa
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Letícia Fracalossi
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Natacha de Hepcée
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Letícia Fracalossi
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Ahmed
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Richard Multimedia
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Mateus Campos Felipe
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Mateus Campos Felipe
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Ahmed
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Santiago Ospina
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Tânia Mousinho
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Marcus Dall Col
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Nina Zeynep Güler
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Joao
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أخٌفيالله
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Santiago Ospina
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