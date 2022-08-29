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Douleur à la mâchoire
mâchoire
mal de dents
mal de tête
douleur dentaire
gêne
Douleur
dent
malade
la gestion de la douleur ;
l’état de santé ;
douleur au cou
Symptôme
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Fábio Lucas
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Sasun Bughdaryan
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Point Normal
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Luiz Rogério Nunes
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Umanoide
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Ruslan Zaplatin 🖤
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Europeana
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Matthew Menendez
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Matheus Marcondes
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Igor Rand
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Usman Yousaf
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Xiao Cui
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Sander Sammy
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Christopher Campbell
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