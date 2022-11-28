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Douleur+abdominale
malade
Douleur
Santé
douleur abdominale
Problème de santé
gêne
l’état de santé ;
Symptôme
Santé digestive
inconfort abdominal
estomac
mal de ventre
A. C.
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Towfiqu barbhuiya
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Sasun Bughdaryan
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Shane
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Shane
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Shane
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Vitaly Gariev
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Getty Images
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Alexander Grey
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Vanishing Point Images
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Dollar Gill
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CDC
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Charles Gaudreault
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Felipe Galvan
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Vitaly Gariev
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Bhautik Patel
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Europeana
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