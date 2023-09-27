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Jack Ward
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Anders Jildén
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Kristīne Zāle (Macro Viewpoint)
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Andrew Spencer
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Bjorn Snelders
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Pietro De Grandi
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Matthias Schröder
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Sara Canonici
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Erik Rosner
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Josh Hild
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Andrea Zanenga
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Georgi Kalaydzhiev
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Alexandra Mitache
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Nicholas Beel
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Sara Groblechner
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Giulia Squillace
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Melina Kiefer
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Josh Hild
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