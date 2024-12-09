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Temple de la grotte de Dambulla
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Galle
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Sri Lanka
Trincomalee
Daniel J. Schwarz
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Agnieszka Stankiewicz
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Agnieszka Stankiewicz
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Matt Dany
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Mohammad Alizade
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Secret Travel Guide
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Matt Dany
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Agnieszka Stankiewicz
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Getty Images
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Vedanth Ravi
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Filiz Elaerts
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Adriano Mescia
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Yves Alarie
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Riccardo Chiarini
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Matt Dany
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Kevin Charit
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Rivindhu Geeneth
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Anthony Lim
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Filiz Elaerts
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