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Nouilles de riz
repa
Nouille
sarriette
David Foodphototasty
Pour
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Khuc Le Thanh Danh
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Jerome Jome
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Jennifer Schmidt
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Diana Light
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Markus Winkler
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Amy Tran
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Trình Minh Thư
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Monika Borys
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Sharon Chen
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René DeAnda
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Yael Hofnung
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Getty Images
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Ogulcan Ercal
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Markus Winkler
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Nat.chee Kim
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Anna Jakutajc-Wojtalik
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椿 雨林
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Dara Keo
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Trung Bui
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