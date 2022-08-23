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appétissant
restaurant
Photographie culinaire
assiette
culinaire
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Thavatchai Samui
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Jerome Jome
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Duong Ngan
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Getty Images
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K Azwan
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Khanh Nguyen
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Amanda Lim
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Pablo Merchán Montes
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Christopher Yiu Chung
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Amanda Lim
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Kittitep Khotchalee
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Colin + Meg
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Ludo Poiré
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Alex Block
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Kelvin Zyteng
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Pablo Merchán Montes
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Mufid Majnun
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Ainur Iman
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Yosuke Ota
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