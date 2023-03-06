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Crâne humain
Crâne
Fond de crâne
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crâne
anatomie
anatomie humaine
squelette
Squelette humain
Éducation médicale
système squelettique
modèle anatomique
George Dagerotip
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Julia Kadel
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Anne Nygård
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The New York Public Library
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Getty Images
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Kyle Bushnell
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Jon Butterworth
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The New York Public Library
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Allison Saeng
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Anne Nygård
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Michael Förtsch
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Lina White
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Michael Jerrard
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Ranjit Pradhan
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Europeana
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Aldo Hernandez
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Trnava University
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The New York Public Library
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