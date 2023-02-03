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Centre heydar aliyev
Centre Heydar Aliyev
architecture
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Bakou
Azerbaïdjan
avenue heydar aliev
bâtiment
gri
urbain
Palais des Congrè
centre-ville
Immeuble de bureaux
Yunus Tuğ
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Evgeny Matveev
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İltun Huseynli
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Zulfugar Karimov
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Kübra Arslaner
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Lukas Kyzur
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İltun Huseynli
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Nag
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JSB Co.
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Degleex Ganzorig
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Zulfugar Karimov
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Yunus Tuğ
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Nag
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Zulfugar Karimov
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Beytullah ÇİTLİK
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Rashid Hamidov
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Rashid Hamidov
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Javid Mehdiyev
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