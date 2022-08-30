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Etienne Girardet
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Alex Simpson
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Nicolas HIPPERT
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Lukáš Lehotský
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Wim van 't Einde
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Patrick Federi
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Andreas Felske
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Jason Mavrommatis
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Ella Ivanescu
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Viktor Kiryanov
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ADIGUN AMPA
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Billy Joachim
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Zetong Li
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Johannes Heel
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American Public Power Association
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