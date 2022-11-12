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hiver
Cardinal Bird
mésange
Merlebleu
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Cardinal dans la neige
Matt Bango
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Patrice Bouchard
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Timothy Dykes
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Patrice Bouchard
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Matt Bango
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Joshua J. Cotten
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Joshua J. Cotten
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Skyler Ewing
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Matt Bango
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Chris Chow
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Jody Confer
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Joshua J. Cotten
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Pierre Lemos
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Joshua J. Cotten
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Patrice Bouchard
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Ray Hennessy
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Matt Bango
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George Berberich
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Patrice Bouchard
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Jeremy Hynes
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