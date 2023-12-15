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Mitchell Luo
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Juhani Pelli
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Dave Hoefler
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Drazen Nesic
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Wesley Tingey
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Andy Makely
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Franco Antonio Giovanella
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Giulia Squillace
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Isaac Li Shung Tan
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Scott Webb
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Maxim Boldyrev
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Faruk Tokluoğlu
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Deniz Altindas
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Irina Iacob
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Annie Spratt
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Fellipe Ditadi
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Nick Nice
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