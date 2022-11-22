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Colin + Meg
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Maria Teneva
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Adrian Dascal
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Adrian Mihoc
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Getty Images
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Daniela Turcanu
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Zoltan Rakottyai
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Gloria Cretu
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Polina Kuzovkova
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Daniela Turcanu
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Cristian Vieriu
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Majkl Velner
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Virginia Marinova
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Marian Mirea
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Anton Darius
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Daniela Turcanu
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Steve A Johnson
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Mircea Solomiea
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Cristobal Martinez
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Florin Gorgan
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