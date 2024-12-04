Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
244
Pen Tool
Illustrations
22
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Batik
Batik indonésien
Motif batik
Contexte batik
Indonésie
Batik Tulis
Film
kebaya
motif
Yogyakarta
personne
vêtement
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Mahmur Marganti
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Adrian Hartanto
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Camille Bismonte
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Ana Fiin Nangimi
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Paolo Bici
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
wafieq akmal
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Mahmur Marganti
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Fikri Syahfana
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Iniizah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Polina Kuzovkova
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Agto Nugroho
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
arief santoso
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Agto Nugroho
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Colin + Meg
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Ed Us
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Tingfeng Xia
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Trang Nguyen
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable