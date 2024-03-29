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Kota Batam
Polina Kuzovkova
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Lisa Shauma
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Kharl Anthony Paica
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Yaumal Kausart
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Polina Kuzovkova
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Joshua Kuswardi
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Tommy Krombacher
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Hartanto Kosasih
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Giulia Squillace
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Dua Hazia
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Lisanto 李奕良
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Yolanda Ihsan
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Polina Kuzovkova
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Yaumal Kausart
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Edelweiss Wirawan
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Edelweiss Wirawan
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Steve Pham
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Yaumal Kausart
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Harfian ananta Daffa
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Harfian ananta Daffa
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