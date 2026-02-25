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Aux fins du présent paragraphe, on entend par :
Texte religieux
écriture
foi
religion
adorer
dévotion
page
spiritualité
Livre Saint
Texte sacré
SM
Page de la Bible
Pablo Merchán Montes
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Brett Jordan
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Pablo Merchán Montes
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Ramsés Cervantes
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Diana Light
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Annie Spratt
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