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Josh Berquist
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Campbell
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Erik Mclean
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Cash Macanaya
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Olav Tvedt
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Joey Banks
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Tyler Clemmensen
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Cash Macanaya
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Peter Broomfield
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Olav Tvedt
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Wolf Schram
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Martin Sanchez
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Sven D
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Ville Kaisla
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Dhiva Krishna
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Grahame Jenkins
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Hyundai Motor Group
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Yuvraj Singh
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