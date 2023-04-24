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Stormseeker
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Arifur Rahman
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Marcel Strauß
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Getty Images
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Stefano Pollio
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British Library
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Europeana
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Europeana
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Wiki Sinaloa
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Europeana
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A. C.
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Rainhard Wiesinger
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Darya Tryfanava
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Quỳnh Lê Mạnh
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Art Institute of Chicago
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Francesco Ungaro
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Jeff James
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