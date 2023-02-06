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peinture
Martin Sanchez
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Art Institute of Chicago
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British Library
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Art Institute of Chicago
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Alex Shuper
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Art Institute of Chicago
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Fabrice Villard
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Art Institute of Chicago
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Getty Images
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The Cleveland Museum of Art
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Art Institute of Chicago
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Heriberto García
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Alex Shuper
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Birmingham Museums Trust
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Birmingham Museums Trust
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The New York Public Library
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Alex Shuper
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Johannes Plenio
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Europeana
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Birmingham Museums Trust
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