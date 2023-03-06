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infarctus du myocarde
corps humain
anatomie
Cœur humain
Illustration médicale
George Dagerotip
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camilo jimenez
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jesse orrico
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CDC
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Frank Flores
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Robina Weermeijer
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CDC
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Osarugue Igbinoba
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Robina Weermeijer
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The New York Public Library
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Zyanya Citlalli
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Robina Weermeijer
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A Chosen Soul
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CDC
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Europeana
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