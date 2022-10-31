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Annie Spratt
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Chris Curry
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Ajeet Mestry
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Olivie Strauss
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Annie Spratt
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Annie Spratt
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Annie Spratt
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Getty Images
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Laura Fuhrman
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Andras Kovacs
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Boston Public Library
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Museums Victoria
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Joanna Kosinska
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Brett Jordan
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Roman Kraft
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Andriyko Podilnyk
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Brett Jordan
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