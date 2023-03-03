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Slashio Photography
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Malik Shibly
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Ashkan Forouzani
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Abdullah Arif
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Slashio Photography
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The Dancing Rain
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Jawad Jawahir
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Ali Burhan
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Mohamed hamdi
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Sidik Kurniawan
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Aoun Abbas
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Masjid Pogung Dalangan
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Ahmed
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Anis Coquelet
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Abdulloh Fauzan
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Ashkan Forouzani
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Indonesia Bertauhid
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The Dancing Rain
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Abdullah Faraz
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