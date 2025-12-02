Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
37
Pen Tool
Illustrations
2
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Al-aqsa
Jérusalem
Al Aqsa
Dôme du Rocher
Mosquée Al-Aqsa
gri
mosquée
repère
Mont du Temple
coupole
bleu
Architecture islamique
architecture
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
ekrem osmanoglu
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
nour tayeh
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Karima A
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
semenay erdoğan
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Levi Meir Clancy
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Levi Meir Clancy
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Ray Tiller
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Beyza Kaplan
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Febri Adiawarja
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Levi Meir Clancy
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Natacha de Hepcée
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
nour tayeh
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Damir
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
nour tayeh
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
muxin alkayis
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Levi Meir Clancy
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Tim Mossholder
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Aasiya Khan
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable