Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
67
Pen Tool
Illustrations
7
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Affaires indiennes
Inde
architecture
Importance historique
Lutyen
Édifice du Nord
Architecture coloniale
gouvernance
Secrétariat central
Rashtrapati Bhavan
capitale
Bâtiment du secrétariat
Collines de Raisina
Wesley Tingey
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Resource Database
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Planet Volumes
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Onkarphoto
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
A Chosen Soul
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Antony Jon
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Planet Volumes
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
N A V
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Gayatri Malhotra
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Devansh Bose
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Nitish Gouda
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Rama Krushna Behera
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Piero Regnante
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Karthik K V
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗