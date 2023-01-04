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Adam et ève
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Adam
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Oeuvre
Œuvre d’art
vert
Pablo Merchán Montes
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The Cleveland Museum of Art
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The Cleveland Museum of Art
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Art Institute of Chicago
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Andrej Lišakov
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Andy Bodemer
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Europeana
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The Cleveland Museum of Art
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Mariela Ferbo
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Birmingham Museums Trust
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Europeana
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Thierry Biland
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Zahra Omer
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engin akyurt
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Thierry Biland
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Getty Images
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Mili K.
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The New York Public Library
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Art Institute of Chicago
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