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Accra%2C+Ghana
Accra
Ghana
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Virgyl Sowah
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Kofi Bhavnani
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Ato Aikins
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John Aggrey
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Joshua Duneebon
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Samson Maxwell
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Langford Kwabena
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Patrick Amofah
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Ato Aikins
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Langford Kwabena
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Ayotunde Agbede
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Kagou Dicko
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Ato Aikins
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Kingsley Hemans
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Unavailable Photographer
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Unavailable Photographer
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Barnabas Lartey-Odoi Tetteh
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Eli Ayeke
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Emmanuel Yeboah Okine
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