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Susan Wilkinson
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adrianna geo
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Europeana
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Dan Farrell
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Ben Iwara
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Birmingham Museums Trust
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Henrik Dønnestad
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Jené Stephaniuk
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RhondaK Native Florida Folk Artist
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Boston Public Library
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Birmingham Museums Trust
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Getty Images
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Birmingham Museums Trust
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Birmingham Museums Trust
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Geordanna Cordero
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Annie Spratt
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Europeana
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Alice Donovan Rouse
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Birmingham Museums Trust
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