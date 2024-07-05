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Crumble de pomme
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dessert
Baie
cuisine
fait maison
délicieux
Photographie culinaire
tarte
sucré
cuit
Kairi Kaljo
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Duncan Kidd
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Diliara Garifullina
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Alex Bayev
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Maryam Sicard
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Diliara Garifullina
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Ana Azevedo
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Food Photographer | Jennifer Pallian
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Stacey Knipe
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Max Nayman
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Diliara Garifullina
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Alexandra Golovac
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Joanna Stołowicz
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Diliara Garifullina
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Karolina Kołodziejczak
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Don Ricardo
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Natalie Behn
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Alexa Soh
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Alexa Soh
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Diliara Garifullina
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