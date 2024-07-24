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gri
Bâtiment abandonné
histoire
Emplacement éloigné
Lieu perdu
Exploration urbaine
Joshua Kettle
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Laura Brain
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eleonora
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v2osk
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Gantas Vaičiulėnas
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Kristijan Arsov
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Sweder Breet
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Christian Garcia
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Getty Images
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Daniel Tuttle
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Vera Gorbunova
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Dominique Hicks
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Getty Images
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Christian Garcia
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Amber Kipp
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Hannah Janssen
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Spenser Sembrat
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Dani Adkins
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Ahmed Siddiqui
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Mr TT
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