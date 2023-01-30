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Levi Meir Clancy
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Timo Volz
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Wolfgang Hasselmann
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Max
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Wolfgang Hasselmann
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Alexey Fedenkov
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Annija Jansone
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Ales Krivec
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Craig Chilton
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Kaja Reichardt
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GuangQi Zheng
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Johny Goerend
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Yehor Litsov
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James Fitzgerald
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Alex Diaz
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Wolfgang Hasselmann
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UC Berkeley, Department of Geography
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Max Smith
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