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2026
Philip Oroni
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Huma Kabakci
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Mike van den Bos
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Samuel Regan-Asante
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Maria Ivanova
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Marija Zaric
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Li Lin
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Etienne Girardet
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Spacepixel Creative
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Jon Tyson
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WebFactory Ltd
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Kelly Sikkema
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Philip Oroni
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Bob Osias
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Snowscat
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H&CO
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Behnam Norouzi
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Xu Haiwei
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Markus Spiske
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Jennifer Kalenberg
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