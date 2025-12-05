Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
11 k
Pen Tool
Illustrations
2,6 k
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Motif de fleur
fleur
motif
motif floral
fleurs
Design floral
texture
fleur fond
Illustration de fleur
motif de feuille
fond d’écran fleur
modèle
Yana Kravchuk
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Ashley Chow
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Ashley Chow
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Nick Nickkey
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Sara Oliveira
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Taufik Ramadhan
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Pixeliota
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Ayush Kumar
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Viktoriya Lissachenko
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Hanin Abouzeid
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Ashley Chow
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Alona Savchuk
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Slimane-Kadi
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Hartono Creative Studio
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Jessie Wong
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Ayush Kumar
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Anny Cecilia Walter
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗