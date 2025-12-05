Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
342
Pen Tool
Illustrations
24
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Flower
Style
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Baptême
Eau
baptême d’eau
église
communion
fonts baptismaux
traverser
prière
baptême bébé
Jésus
confirmation
Bible
Baptême de bébé
Yana Kravchuk
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
William Tellez
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Graficon Stuff
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Heyho Visual
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Bekeen.co
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Illo Design
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
summertime flag
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Bekeen.co
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Eduardo Ramos
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Milhad
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
summertime flag
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Thomas Park
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Owl Illustration Agency
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Yana Kravchuk
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Veii Rehanne Martinez
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Cecilia Miraldi
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
David Palma
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Owl Illustration Agency
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Anu Priya
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Imhaf Maulana
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗